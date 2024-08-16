Фирма Полины Умниковой отказалась от контракта в одностороннем порядке по целому ряду причин.

В омское УФАС поступило обращение бюро судебно-медицинской экспертизы с требованием включить несостоявшегося подрядчика ремонта морга на улице Перелета при БСМП-1 в реестр недобросовестных поставщиков. Компания ООО «Панорама-Строй» Полины Умниковой в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта, которым предусмотрены капремонт вентиляции, электромонтажные работы «в интересах» автоматизации вентиляции, отладка системы электроснабжения и общестроительные работы на сумму порядка 6,65 миллиона рублей.

Планировалось, что ремонт начнется в середине июня 2024 года и завершится к сентябрю, спустя два с половиной месяца. Однако исполнитель усмотрел ряд сложностей в реализации условий договора, сообщает «СуперОмск». Со своей стороны, несостоявшийся подрядчик среди причин для отказа называет не вовремя переданную строительную площадку. Кроме того, в договоре не предусмотрены такие работы, как устройство полов и потолков.

«Панорама-Строй» работает с 2017 года и неоднократно выполняла работы в учреждениях здравоохранения и образования.