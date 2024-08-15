Карта МТС Банка МТS CASHBACK заняла первое место в рейтинге среди топ-30 российских банков.

Крупнейший российский финансовый маркетплейс Банки.ру подвел итоги исследования рынка кредитных карт с бесплатным обслуживанием и кешбэком. Карта МТС Банка МТS CASHBACK заняла первое место в рейтинге среди топ-30 российских банков.

В преддверии начинающейся подготовки к школьному сезону аналитики Банки.ру обратили отдельное внимание на карты, позволяющие получить дополнительное вознаграждение по тратам на товары к новому учебному сезону. Они отметили, что кредитная карта МТS CASHBACK отличается безусловно бесплатным обслуживанием, максимальным размером кешбэка в 10 000 баллов и возможностью получить повышенное вознаграждение в категориях, включающих в себя расходы на подготовку к учебе. Длительный льготный период в 390 дней действует на сумму первой покупки, совершенной в магазинах МТС в течение 30 дней с даты выдачи карты, а в иных случаях он составляет до 111 дней.

В рейтинге участвовали кредитные карты, которые на начало августа 2024 года соответствовали следующим параметрам:

карта выпущена банком, входящим в топ-30 рейтинга банков на июль 2024-го по активам и обслуживающим физических лиц;

с бесплатным обслуживанием и выпуском;

универсальная (не имеет специфического целевого назначения, например покупки только в определенных магазинах) и некобрендинговая;

доступна для оформления новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.);

по карте начисляется кешбэк рублями или баллами на любые (все) покупки.

С рейтингом можно ознакомиться на сайте Banki.ru.

Более подробная информация о кредитной карте МТS CASHBACK доступна на сайте МТС Банка.

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