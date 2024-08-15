Дело дошло до суда.

Омский предприниматель, занимающийся воздушными шарами, использовал изображение персонажа из мультфильма «Фиксики». Мужчина размещал героя «Нолик», однако не спросил разрешения у правообладателя, и им заинтересовались судебные приставы.

В Арбитражный суд Омской области обратились представители АО «Аэроплан» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с индивидуального предпринимателя.

В ходе слушаний выяснилось, что на сайте воздушных шаров был изображен герой мультфильма «Нолик». Для пользователя было доступно приобрести товар с этим культовым персонажем из детского мультика.

В результате суд признал факт нарушения авторских прав и обязал ответчика выплатить в качестве компенсации пострадавшей стороне 36 тысяч рублей. Предприниматель перевел компании-правообладателю эту сумму, исполнив решение суда.