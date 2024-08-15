Владыке не нравится, что субботние выступления звезд совпадают с богослужениями в Успенском соборе.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий критически высказался о концертах на Соборной площади. Владыка отмечает, что они мешают субботним богослужениям в расположенном рядом Успенском соборе.

– Относительно концертов есть две проблемы: касаемо их времени и содержания. Если речь идет о субботе, то, конечно, хотелось бы, чтобы концерт не совпадал с богослужением, поскольку в храме все это очень слышно, – заявил митрополит в эфире программы «Благовест. Слово пастыря» на «12 канале». – Вопрос содержания – к организаторам этих концертов. Сейчас нужно не только развлекать, но и воспитывать. А для этого нужно смотреть на репертуар тех, кто выступает.

Он напомнил, что ранее власти обсуждали возможность переноса массовых мероприятий с Соборной площади на Левобережье.

– Насколько я знаю, были планы о создании большой площадки для концертов на Левом берегу. Возможно, в эту сторону вопрос и решится, – надеется владыка.

Священнослужитель также рассказал, что окна его кельи выходят на Соборную площадь, и он на себе ощущает все «прелести» массовых мероприятий на этой локации.