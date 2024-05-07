Омск-Информ
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·Общество

В центр города свезена военная техника, участники будущего парада готовятся к финальной репетиции.

Сегодня вечером в центре Омска проходит репетиция парада Победы. Само торжественное построение войск Омского гарнизона состоится 9 мая на Соборной площади. Ее перекрыли для финальной репетиции военных.

На подступах к площади сосредоточено большое количество военной техники – как современной, так и времен Великой Отечественной войны. В репетиции принимают участие сотни военнослужащих и представителей силовых структур. Площадь будет закрыта до позднего вечера.

Фото: из архива

·Общество

В центр города свезена военная техника, участники будущего парада готовятся к финальной репетиции.

Сегодня вечером в центре Омска проходит репетиция парада Победы. Само торжественное построение войск Омского гарнизона состоится 9 мая на Соборной площади. Ее перекрыли для финальной репетиции военных.

На подступах к площади сосредоточено большое количество военной техники – как современной, так и времен Великой Отечественной войны. В репетиции принимают участие сотни военнослужащих и представителей силовых структур. Площадь будет закрыта до позднего вечера.

Фото: из архива