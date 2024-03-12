Проект благоустройства рассмотрел архитектурно-градостроительный совет.
Сегодня на заседании архитектурно-градостроительного совета омские чиновники обсудили со специалистами благоустройство общественных пространств. Первым был представлен проект обновления Соборной площади. Как сообщает «Ом1», там планируют сделать входные группы с арками, перголу вдоль пешеходной дорожки, форум для проведения мероприятий, детскую площадку, места трапез и парковку для священников.
– Архитектор Александр Бегун представил концепцию, согласно которой сквер вокруг собора должен стать более удобным для проведения религиозных мероприятий и более комфортным для отдыха горожан. Без споров не обошлось, но сошлись на мнении, которое я считаю верным: какое-либо решение нужно принимать с участием митрополита Омского и Таврического Дионисия, – рассказал мэр Сергей Шелест в своем ТГ-канале.
Чиновники решили, что пригласят митрополита на следующую встречу. Как сообщает Омск_путеводитель, некоторым членам совета не понравилось, что деревянные конструкции, которые предлагается сделать, со всех сторон заслоняют собор. Мэр рекомендовал доработать концепцию.