Банда жила в роскоши: в доме были найдены ювелирка, монеты из драгоценных металлов.

Омские полицейские задержали банду, главный «доход» которой заключался в распространении наркотиков. Во время обысков было изъято 600 граммов различных запрещенных веществ.

Правоохранителями были задержаны 7 участников группировки. Организатором банды выступал 38-летний ранее судимый омич, его жена, а также ее 33-летняя сестра и 65-летняя мама. Остальные трое были розничными распространителями запрещенных веществ.

В загородном доме организатора были найдены и изъяты предметы роскоши. В частности, монеты из драгоценных металлов, ювелирные украшения.

– Возбуждено два уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – сообщили правоохранители.

Известно, что фигурантов задержали в одно время при поддержке спецназа Росгвардии. Шестерых задержанных заключили под стражу, а одну женщину – под домашний арест.