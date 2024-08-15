Происшествие вызвало у женщины сильный стресс и вынудило обратиться к психотерапевту.
Кировский районный суд Омска рассмотрел иск местной жительницы к «Уральским авиалиниям». Женщина потребовала возмещения морального вреда за посадку в поле.
Напомним, 12 сентября прошлого года Airbus A320 авиакомпании летел по маршруту Адлер – Омск, но совершил аварийную посадку в Новосибирской области на пшеничное поле. Омичка из-за этого испытала, по ее словам, сильнейший стресс и была вынуждена обратиться к психотерапевту. Женщине поставили диагноз «острая реакция на стресс».
Ответчик в письменном отзыве возражал против удовлетворения исковых требований. Однако суд встал на сторону омички и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда – 80 тыс. рублей и штраф – 40 тыс. рублей.
Перевозчик пытался оспорить решение в Омском областном суде, но безуспешно.
Отметим, что ранее авиакомпания уже выплатила пассажирам по 100 тыс. рублей в качестве компенсации за посадку в поле.