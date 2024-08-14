Однако его увидела администратор, и мужчину ждали неприятности.

53-летнюю жительницу Ленинского округа ограбили, и она обратилась в полицию. Администратор банного комплекса ушла на время в подсобку, в то время как туда ворвался неизвестный, прихватив с собой два телефона и сумку. Однако женщина быстро вернулась к стойке администратора и застала мужчину с награбленным. Подозреваемый пустился в бега из комплекса, потеряв по дороге сумку.

Правоохранители быстро установили личность неизвестного. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина, который не имел места жительства. Встреча с полицейскими состоялась на улице Воровского. У задержанного забрали похищенное и вернули хозяйке. Сумма ущерба составила 40 500 рублей.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Решением Ленинского районного суда города Омска фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.