Появилась возможность приобрести путевки в санаторий «Евромед» со скидкой 50 процентов. Программы включают проживание, питание и оздоровление.

Без санаторно-курортной карты

Сентябрь – хорошее время для ухода от суеты, спокойного отдыха и оздоровления. Особенно – в загородном лечебно-оздоровительном комплексе. Устроить комфортный, полезный и выгодный отдых можно в санатории «Евромед», расположенном в живописном уголке Омской области. С 1 по 30 сентября здесь действует акция «Бархатный сезон» – путевку можно купить со скидкой 50 %*.

Стоимость проживания в номерах категорий в рамках акции:

«Семейный номер в коттедже» – 1700 руб./сутки с человека;

«Комфорт» – 1950 руб./сутки с человека;

«Делюкс» – 2050 руб./в сутки с человека;

«Комфорт+» – 2100 руб./сутки с человека.

В стоимость входит проживание в номере выбранной категории при двухместном размещении; сбалансированное питание; оздоровление по программе «Путь к здоровью», не требующей оформления санаторно-курортной карты (включает посещение бассейна с теплой минеральной водой, кислородный коктейль и фитотерапию).

Воможно и лечение по специализированным программам («Оздоровление опорно-двигательного аппарата», «Оздоровление нервной системы», «Женское здоровье», «Коррекция веса», «Детокс» и др.). Но в этих случаях понадобится оформление санаторно-курортной карты.

На радость гостям санатория

В санатории «Евромед» есть множество вариантов оздоровления и отдыха для клиентов разного возраста с разными задачами. Можно пройти оздоровление по программам без оформления санаторно-курортной карты («Заряд здоровья», «Путь к здоровью» и др.), а можно – лечение по специализированным программам («Оздоровление опорно-двигательного аппарата», «Оздоровление нервной системы», «Женское здоровье», «Коррекция веса», «Детокс» и др.). Можно пройти 2-недельный курс лечения, а можно устроить отдых выходного дня. Родители могут отдохнуть вместе с детьми: для детей с 4-летнего возраста разработана специальная программа.

К числу преимуществ санатория относятся:

сильная медицинская база с широким спектром медицинских услуг (процедуры оказываются 7 дней в неделю с 8-30 до 19-20);

собственный термальный источник с минеральной водой, которая употребляется для бальнеолечения и питья;

салон климатического оздоровления «Мертвое море»;

уходовые косметологические процедуры;

дополнительные услуги (в санатории есть тренажерный зал, сауна, мангальная зона и т.д.);

свыше 150 уютных номеров разных категорий – от стандарта до «Люкс Бизнес» в одном из двух корпусов, а также отдельные семейные номера в коттеджах;

хвойно-лиственный парк и зона отдыха на берегу р. Иртыш.

Санаторий расположен по адресу Омская область, п. Ачаирский, ул. Курортная, д. 8/2 (Черлакский тракт, 67-й км).

Получить подробную информацию и забронировать номер можно по телефону 8 (3812) 66-49-44

*Организатор акции ООО «Санаторий «Евромед». Сроки акции 1.09-30.09.24. Скидка в рамках акции не суммируются с другими скидками и предложениями и не распространяются на ранее приобретенные путевки. Акция действует при заезде на период не менее двух суток, при двухместном размещении в номерах категорий «Семейный номер в коттедже», «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Делюкс», а также пока номера есть в наличии. Подробная информация по телефону 8 (3812) 66-49-44 и на сайте www.semo55.ru

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