Чаще всего люди пьют алкоголь и купаются в запрещенных местах.

В Омской области с начала летнего сезона утонул 31 человек, причем четыре из них – дети. Полицейские зафиксировали за этот период 248 административных правонарушений. Чаще всего правоохранители замечали местных жителей за распитием алкоголя – 132 случая, купанием в запрещенных местах – 96 случаев. Меньше отдыхающих было в нетрезвом виде – 20 случаев.

Напомним, что в июле 2023 года полицейские сообщили о 28 утонувших. Это число в два раза больше, чем в тот же месяц 2022 года, когда зафиксировали 12 случаев. К сожалению, количество несчастных случаев на воде идет в гору.

Правоохранители напоминают омичам и жителям области, что не стоит купаться на водоемах в необорудованных местах, ведь они небезопасны. Употребление алкоголя на пляже, так же как и плавание в нетрезвом состоянии, может только усугубить печальную статистику. Помимо внимания друг к другу, не следует оставлять без присмотра детей. Необходимо должным образом заботиться о них и не оставлять одних.