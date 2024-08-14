Зарплатная карта указывает на вас, как на надежного клиента, поэтому банки таким клиентам предоставляют специальные условия.

Зарплатная карта в отличие от классической дебетовой обычно обладает рядом преимуществ и льгот. В МТС банке рассказали, насколько выгоднее пользоваться зарплатной картой и как получить от нее максимум.

Зарплатная карта & дебетовая

Зарплатная карта – та же дебетовая, и она дает вам возможность использовать средства со счета в привычном режиме, но кроме вас эту карту будет пополнять еще и работодатель.

Зарплатную карту выдает работодатель, но вы можете в любой момент перейти в другой банк по своему желанию – это предусмотрено на законодательном уровне. Это может быть банк, к которому вы давно привыкли или который предлагает более интересные условия.

Как сэкономить с зарплатной картой

Особенность зарплатной карты — она указывает на вас, как на надежного клиента, т.к. вы на нее регулярно получаете заработную плату. И поэтому банки таким клиентам предоставляют специальные условия.

Рассмотрим на конкретном примере, какую выгоду можно получить от зарплатной карты.

С зарплатной картой МТС Банка «Скидка везде» вы получаете:

бесплатное обслуживание;

бесплатное снятие наличных в банкоматах любых российских банков до 600 тыс. рублей в день и 1,5 млн рублей в месяц;

бесплатное пополнение со счета юридического лица без ограничений по сумме;

бесплатные переводы через систему быстрых платежей (СБП) до 3 млн рублей в месяц;

плата за услугу «Уведомления от банка» первый месяц бесплатно, со второго – 59 рублей в месяц вместо 99 рублей.

Зарплатным клиентам доступны повышенные ставки по накопительным счетам – до 19 % с начислением на ежедневный остаток и льготные ставки по кредитам.

Но самое главное, с зарплатной картой «Скидка везде» вы получаете моментальную скидку при совершении покупок. На маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях. Как это работает: вы выбираете необходимый товар, оплачиваете и в момент покупки получаете скидку. Просто и выгодно. Скидка является безусловной и действует всегда. Скидка 1 % будет действовать на остальные покупки, которые вы совершаете в обычных магазинах. Ежемесячно вы можете получать существенную экономию на покупках – до 10 000 рублей.

И в качестве приятного бонуса – все зарплатные клиенты получают бесплатно платежный стикер для бесконтактной оплаты.

Зарплатным, как и всем розничным клиентам, доступны удобные мобильное приложение МТС Банка и интернет-банк, через которые можно оплачивать с карты банка без комиссии любые услуги поставщиков по всей России. Среди них телеком-операторы, интернет-провайдеры, госучреждения, управляющие компании, транспортные, страховые, инвестиционные компании и многие другие услуги. Если поставщика не удастся найти по названию, платеж можно осуществить по свободным реквизитам – в этом случае комиссия также взиматься не будет.

А если вам понадобится перевести деньги себе в другой банк, с помощью СБП вы сможете отправить сумму до 30 млн рублей совершенно бесплатно.

Зарплатным клиентом быть выгодно. Каждый месяц банк дает вам возможность заработать бонусом еще несколько тысяч рублей, которые точно станут приятным дополнением для вашего бюджета.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+).