С сегодняшнего дня эти рейсы станут регулярными.

Сегодня утром из Омского аэропорта на север региона, в Усть-Ишим, отправился советский легкий многоцелевой самолет «Ан-2». «‎Аннушка», как еще называют это воздушное судно, может перевозить до 12 пассажиров, но по стандартам ИКАО — Международная организация гражданской авиации — на борту одномоторного самолета 9 мест. На первый рейс зарегистрировались 5 пассажиров.

— Сегодня, можно сказать, исторический момент. Мы возобновляем долгожданный рейс местных авиалиний Омск — Усть-ишим. В круглогодичном режиме данное сообщение будет осуществлять красноярская компания «Аэропром». Компанию выбирали по принципу большого опыта. Надеемся, что это даст толчок развитию туристических маршрутов в регионе. Планируем и дальше развивать это направление, запустить авиарейс в Тару, — отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков.

Виталий Хоценко Регулярных авиарейсов из Омска в районы не было около 30 лет. Впервые о возобновлении перевозок губернатор Омской области заговорил в июле прошлого года. На то, чтобы запустить рейс, властям понадобился год.

Полеты туда и обратно планируются три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составляет примерно 2 часа 15 минут.

Регистрация на этот рейс не отличается от регистрации на другие. Пассажиры также предъявляют паспорт и купленный в кассе билет. К самолету их подвозят на автобусе.

Салон небольшой, с мягкими креслами, установленными в два ряда. По бортам — несколько круглых иллюминаторов. С собой в салоне можно провезти ручную кладь массой не более 10 кг. Во время полета все сумки хранятся под сиденьями, поэтому должны туда помещаться (ширина отсека — 40 см, высота — 40 см, глубина — 36 см).

Предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска составил 32 107,49 рубля, но билет стоит 2741 рубль. Рейс субсидируемый, т.е разницу между тарифом и стоимостью билетов перевозчику компенсируют из бюджета. Пока купить билеты можно только офлайн, например, в кассе аэропорта.

Для сравнения, на автобусе, билет на который стоит около 1300 рублей, придется ехать больше 7 часов.

Отметим, что «Ан-2» базируется на аэродроме «‎Поповка». Утром он прилетает в аэропорт Омск Центральный, потом совершает рейс в Усть-Ишим и обратно, и отправляется в «‎Поповку» ждать нового рейса.