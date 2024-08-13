В Омск придет похолодание до +12 градусов.

По данным сайта «Гисметео», в ближайшую неделю в Омске ожидаются дожди, грозы и незначительное похолодание. Завтра, 14 августа, столбик термометра окажется на отметке +15…+24 градуса. Будет идти дождь, выпадет 3.7 мм осадков.

В четверг, 15 августа, будет немного холоднее - +13…+23 градуса, ожидается небольшой дождь. В пятницу, 16 августа, характер погоды не изменится - +13…+22 градуса, но дождь пойдет сильнее. Суббота (17 августа) принесет не только похолодание до +13…+20 градусов, но и сильный дождь. Суточная норма 4.2 мм осадков.

В воскресенье, 18 августа, температура воздуха будет колебаться от +12 до +21 градуса. А в понедельник, 19 августа, температура воздуха составит +12…+19 градусов. И в воскресенье и в понедельник будет идти небольшой дождь.