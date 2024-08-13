Деятельность компании ведется в полном соответствии с действующим законодательством и со всеми установленными нормами и требованиями.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магнит» прокомментировал утверждение приказа Минприроды Омской области о порядке присвоения статуса регоператора в случае досрочного прекращения работы действующего. В компании назвали этот документ формальным.

– Утверждение приказа – это формальность, которую регион должен был соблюсти еще в 2018 году при выборе регионального оператора. Она является одним из шагов по приведению документации в соответствие с требованиями федерального законодательства. Подобные документы разработаны во всех субъектах Российской Федерации, – подчеркнули в «Магните».

Соглашение, заключенное между властями региона и компанией, действует 10 лет. За прошедшие пять лет «Магнит» доказал высокую надежность в сфере вывоза отходов и непрерывность предоставления коммунальной услуги населению. В министерстве природных ресурсов не планируют расторгать соглашение с действующим регоператором.

– Официальный ответ подтверждает, что деятельность ООО «Магнит» осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством и со всеми установленными нормами и требованиями. Во избежание недоразумений и слухов считаем нужным опубликовать письмо в открытом доступе, – заявили в компании, приложив официальный документ из Минприроды.

«Магнит» также указал, что стремится к максимальной прозрачности в своей деятельности. Приоритеты компании остаются неизменными: обеспечение экологической безопасности, эффективное управление отходами и удовлетворение потребностей жителей региона.