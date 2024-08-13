Новый приказ регионального Минприроды позволяет сделать это без проведения конкурсных процедур.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области подготовило приказ об утверждении порядка присвоения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Документ подготовлен на случай, если действующий оператор – ООО «Магнит» – откажется от своей работы, досрочно прекратит деятельность либо соответствующий конкурсный отбор признают несостоявшимся. Нового оператора выберут без конкурса.
– До 31 декабря 2024 года статус регионального оператора присваивается без проведения конкурсного отбора на срок, не превышающий один год, – говорится в приказе Минприроды.
Компания «Магнит» работает в Омской области с 2019 года. В последнее время публично критикуют деятельность регоператора. Кроме того, в феврале текущего года было создано ООО «Региональный экологический оператор», фактическими учредителями которого стали областные власти (через АО «Агентство развития и инвестиций Омской области») и публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».