Мужчина продиктовал знакомому пин-код и ждал его возвращения, но всe пошло не по плану.

В Омском районе 42-летнего сельчанина ограбил знакомый. С его банковской карты пропали 95,5 тыс. рублей. Такое сообщение поступило в полицию.

Правоохранителям удалось выяснить, что накануне сообщения о краже мужчины выпивали. Во время застолья спиртного оказалось недостаточно, и хозяин отправил знакомого в магазин за «подкреплением». Сельчанин доверчиво вручил гостю свою банковскую карту, назвав пин-код. Однако последний решил не возвращаться. В этот момент на телефон пострадавшего приходили уведомления о списании денег.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Советского округа. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, угон и грабежи. Правоохранители выяснили, что преступник снял деньги приятеля в банкомате, потратив на алкоголь, а от карты избавился.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание за нее предусматривается лишением свободы сроком до 6 лет.