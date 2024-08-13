Омич оставил несколько улик. Теперь ему светит 7 лет колонии.

Кировский районный суд вынес решение по уголовному делу 58-летнего омича, который ранее привлекался к ответственности за квартирные кражи. Его признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В этот раз местом действия стала не квартира, а коттеджи в поселке Чукреевка и мкр. Солнечный.

В зале суда установили, что омич в декабре 2022 и январе 2024 года три раза проникал в частные дома в Кировском округе. Он стащил денег и ювелирки приблизительно на 4,5 млн рублей. Однако, по данным правоохранителей, попался на зубочистке и перчатке, впопыхах оставленных им на месте преступления. Это помогло провести геномную экспертизу. Также поймать воришку помогло еще одно обстоятельство. Накануне задержания он оставил свои отпечатки, когда примерял часы хозяина дома, однако от мысли взять их с собой воздержался. Часть награбленного хранилась у него дома.

Несмотря на кладезь неопровержимых доказательств, мужчина предпенсионного возраста отрицал свою вину. Настаивая на том, что найденные у него вещи всегда принадлежали ему, а потерпевшие просто ошиблись.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Также его обязали возместить причиненный пострадавшим материальный ущерб.