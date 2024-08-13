Преподаватель математики и физики едет из Иркутской области, учитель английского – из Красноярского края.

В рамках федеральной программы «Земский учитель» в школы Омской области переедут 12 педагогов из других регионов страны. За это каждый из них получит по миллиону рублей. Отработать их нужно в течение пяти лет.

Так, в одну из школ Таврического района выходит работать учитель математики и физики из Иркутской области, а в калачинскую школу пригласили преподавателя английского языка из Красноярского края, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный Минобр. Остальные участники программы еще не прибыли в Омскую область и не заключили договоры со школами. Сделать это нужно до 20 августа.

Как сообщалось ранее, учебный год в омских школах начнется со 2 сентября.