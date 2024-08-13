Представитель продавца не стал скрывать реальное положение дел.

Появились новые детали продажи фитнес-клуба «Амбассадор». Ранее «Омск-информ» писал об этом.

Напомним, что объект включает в себя два этажа, на каждом из которых есть свой тренажерный зал для занятий спортом. Общая площадь составляет 475 квадратных метров с высотой потолков до 3 метров. Также в объявлении говорится о наличии раздевалок и душевых. Территорию хотят сдавать в аренду, но при желании могут и продать совсем новому владельцу. Находится заведение в центре Омска, в нескольких метрах от остановки «Сибзавод». В качестве довода в пользу покупки заведения приводится, что у тренеров есть своя клиентская база.

Представитель продавца не стал скрывать причину продажи объекта.

– Меня не устраивали финансовые вопросы, – сказал он «Омск-информу», давая понять, что бизнес оказался нерентабельным.

Возможно, покупатель сможет воспользоваться ресурсом фитнес-клуба в полной мере. А у нынешних владельцев это не получилось.