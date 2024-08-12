Помещение фитнес-клуба хотят сдать в аренду.

В центре Омска по адресу улица Кемеровская, 10, собираются закрыть фитнес-клуб «Амбассадор». Сегодня, 12 августа, на «Авито» появилось соответствующее объявление о сдаче помещения в аренду. Его площадь составляет 475 квадратных метров.

Владелец готов сдавать 2-этажное помещение за 142 500 рублей в месяц (или за 300 рублей за квадратный метр). В помещении витринные окна, действующие коммуникации, а на здании есть место для рекламы.

На первом этаже находятся вестибюль, душевые, санузлы, раздевалки и малый тренажерный зал. На втором этаже – большой тренажерный зал площадью 190 квадратных метров. Также есть сауна и солярий в каждой раздевалке, кабинет для массажа и хозяйственные помещения.

В помещении вместо фитнес-клуба могут сделать банк, салон красоты, аптеку или кафе. Также там можно открыть творческую студию, химчистку, пекарню, гостиницу, стоматологию или магазин.

Фитнес-клуб может продолжить свою работу, если у арендатора купят бизнес. В объявлении отмечают плюс такого варианта – клиентская база у тренеров.