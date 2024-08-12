Победителями стали омичи – Александр Колесников в весе 65,8 кг и Александр Куршинский в категории до 83,9 кг.

«Штормфест» – это не просто фестиваль, это настоящее торжество здорового образа жизни, доказательство того, что он может быть ярким, динамичным и увлекательным. Организаторы, стремясь вовлечь в активный отдых гостей всех возрастов, подготовили настоящий калейдоскоп развлечений, пронизанный темой природных стихий: огня, воды, земли, воздуха и, конечно же, шторма.

Фестиваль, прошедший при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства Омской области, стал настоящим семейным праздником. Дети и взрослые с удовольствием погрузились в мир стихий, участвуя в захватывающих развлечениях. Водные бластеры, сапборды, лазерные пистолеты, флорбол – это лишь малая часть спортивных активностей, которые дали возможность почувствовать себя настоящими героями, сражающимися со стихией.

– С каждым годом «Штормфест» собирает все больше и больше гостей. Это значит, мы на верном пути и нам удается привлекать омичей к здоровому образу жизни. Мы создаем разнообразные активности, чтобы у людей был выбор, чтобы они могли попробовать новые для себя занятия и в будущем продолжить заниматься ими в повседневной жизни. Важно, что локации не повторяются от фестиваля к фестивалю, чтобы нашим гостям было интересно приходить каждый год. В прошлом году у нас был сноуборд и бани, в этом – скоростной спуск – зиплайн, гонки дронов, сапсерфинг и многое другое. Благодаря поддержке наших партнеров – компании «Газпром нефть» и правительства Омской области – «Штормфест» всегда проходит на высоком уровне и уже становится брендом нашего региона, – отметил основатель школы единоборств «Шторм» и чемпион мира по ММА Александр Шлеменко.

Полет на зиплайне, отвесная страна в виртуальной реальности на VR-тренажере, запуск дронов – развлечения для тех, кто любит приключения и новые ощущения. Но «Штормфест» – это не только спортивные достижения.

– Уже не первый раз «Штормфест» проводится в День физкультурника. Это очень здорово, что таким масштабным фестивалем мы отмечаем этот праздник спорта и здорового образа жизни. Школа «Шторм» Александра Шлеменко регулярно организовывает мероприятия, которые помогают нам привлечь к занятиям физической культурой все больше омичей. Сейчас каждый второй омич выбирает спорт. На «Штормфесте» есть активности для разного возраста и на любой вкус. Уверен, каждый посетитель сегодня открыл для себя новый вид спорта или какое-то новое занятие. Интересно, а главное, полезно провел время. Наша цель – чтобы в регионе 70 % жителей занимались спортом, и такие фестивали, как «Штормфест», определенно приближают нас к этому показателю, – уточнил министр спорта Омской области Иван Колесник.

Победителями состязания в октагоне стали омичи – Александр Колесников в весе 65,8 кг и Александр Куршинский в категории до 83,9 кг.

Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могли насладиться завораживающим файер-шоу, увидеть пластику и грацию воздушных гимнастов, создать собственные ароматические свечи, собрать изысканные букеты из разнообразных растений и попробовать вкусные угощения на тематических фудкортах. Особое внимание было уделено самым маленьким гостям. Для них была организована яркая детская зона с развлечениями, где они могли сфотографироваться с любимым персонажем из российского мультфильма.