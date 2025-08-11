В юбилейный год школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко в Омске прошел масштабный фестиваль, который посетили более 40 тысяч человек.

Фестиваль в этом году был приурочен к юбилею школы. Известный российский спортсмен Александр Шлеменко разработал собственную систему спортивной подготовки и здорового образа жизни и успешно внедряет ее в своей школе уже 10 лет.

Фестиваль, прошедший при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», привлек более 40 тысяч гостей. Они смогли поучаствовать в открытых фитнес-тренировках, полазать по стенам скалодрома, а также виртуально прокатиться по известным мировым велотрассам или проверить силу удара на спортивных симуляторах. А для семейных команд бала разработана специальная полоса препятствий.

– Мы в «Шторме» знаем, что здоровый образ жизни – это не только важно, но и интересно. А «Штормфест» помогает рассказать об этом как можно большему числу людей. Каждый год у праздника новая тема, посвященная разнообразию возможностей в сфере полезного досуга, заботы о здоровье и активного времяпрепровождения, – отметил основатель школы единоборств «Шторм», чемпион мира по ММА Александр Шлеменко.

Площадка фестиваля была разделена на десять тематических зон, посвященных школе «Шторм»: энергия, шоу, спорт, семья, стремление к высотам, здоровье, традиции, сила, вдохновение и будущее.

– Сегодня Омск обладает почетным статусом молодежной столицы России. И нам важно познакомить подрастающее поколение с возможностями активного и интересного досуга, доступного всем желающим. Фестиваль здорового образа жизни «Штормфест» традиционно проходит в День физкультурника. Он привлекает не только молодежь, но и семьи с детьми, а также посетителей из других регионов, которые приезжают специально для участия в мероприятии, – уверен заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

В рамках фестиваля не обошлось и без развлекательной программы. Для участников подготовили концерт и экстремальное шоу акробатов – они прошли над главной улицей города по стропе на высоте более 15 метров. А одним из центральных событий фестиваля, по уже сложившейся традиции, стал Гран-при по смешанным единоборствам.

– Сегодня «Шторм» – один из главных брендов Омска, а «Штормфест» находится в числе наиболее ожидаемых фестивалей года. Спортивная система Александра Шлеменко, которую программа «Родные города» помогает развивать уже десять лет, делает спорт доступным для всех. Фестиваль традиционно доказывает, что спорт и здоровый образ жизни – это не скучно. Мы видим, что участников с каждым годом становится больше, а значит, растет и число любителей спорта, особенно среди молодежи, – подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Уточним, что в систему спортивных проектов «Шторм» российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Шлеменко входят детская школа смешанных единоборств «Шторм», крупнейшие в России детско-юношеские турниры по ММА «Кубок Шлеменко» и «Кубок Зборовского», открытые спортивные площадки, а также фестиваль спорта и здорового образа жизни «Штормфест».

Фото: Антон Попурей.