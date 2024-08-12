Отсутствие лицензии стало роковой ошибкой для его «бизнес-плана».
Житель Большереченского района производил и продавал контрафактный табак и алкоголь. Суд признал 52-летнего мужчину виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии).
В суде доказано, что вплоть до 22 февраля 2023 года он хранил, а также реализовал табак и алкоголь без лицензии. При обыске полицейские изъяли более 2,5 тысячи бутылок немаркированного алкоголя различных наименований, а также 4800 тысяч пачек табачных изделий. Общая стоимость перевалила за 1,2 млн рублей.
– Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. До исполнения наказания сохранен арест на автомобиль осужденного, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Приговор вступил в законную силу.