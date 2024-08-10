Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной стал звонок «незаконного вмешательства». Вывели только персонал, а входящих пассажиров попросили подождать на улице.

Сегодня, 10 августа, стало известно об эвакуации в омском аэропорту. В пресс-службе воздушной гавани «Омск-информу» уточнили, что причиной эвакуации стал поступивший в 15 часов звонок незаконного вмешательства. Судя по всему, поступило сообщение о минировании здания.

– Пассажиров на аэровокзале не было, служба безопасности эвакуировала только персонал и сотрудников. Пассажиров, которые прибыли к регистрации, попросили побыть на улице, – уточнили редакции в ведомстве.

 Вызваны оперативные службы, проведен досмотр. В 16.45 всех запустили обратно в аэровокзал. Сейчас идет регистрация на рейсы.

·Происшествия

Причиной стал звонок «незаконного вмешательства». Вывели только персонал, а входящих пассажиров попросили подождать на улице.

Сегодня, 10 августа, стало известно об эвакуации в омском аэропорту. В пресс-службе воздушной гавани «Омск-информу» уточнили, что причиной эвакуации стал поступивший в 15 часов звонок незаконного вмешательства. Судя по всему, поступило сообщение о минировании здания.

– Пассажиров на аэровокзале не было, служба безопасности эвакуировала только персонал и сотрудников. Пассажиров, которые прибыли к регистрации, попросили побыть на улице, – уточнили редакции в ведомстве.

 Вызваны оперативные службы, проведен досмотр. В 16.45 всех запустили обратно в аэровокзал. Сейчас идет регистрация на рейсы.