Омск-Информ
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·Общество

В мэрии рассказали, что стекла заменят на новые до начала осени.

Сегодня, 9 августа, в одном из омских пабликов появилась информация, что вандалы устроили погром на улице Чокана Валихванова. По словам автора, оказались разбиты стеклянные сооружения.

– Напротив департамента культуры и еще в нескольких местах на улице Чокана Валиханова треснуло стекло, – написал автор поста.

В мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. По информации «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства», стекла разбили неизвестные. Новые стекла уже заказали, их собираются установить до 1 сентября.

·Общество

В мэрии рассказали, что стекла заменят на новые до начала осени.

Сегодня, 9 августа, в одном из омских пабликов появилась информация, что вандалы устроили погром на улице Чокана Валихванова. По словам автора, оказались разбиты стеклянные сооружения.

– Напротив департамента культуры и еще в нескольких местах на улице Чокана Валиханова треснуло стекло, – написал автор поста.

В мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. По информации «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства», стекла разбили неизвестные. Новые стекла уже заказали, их собираются установить до 1 сентября.