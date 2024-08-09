Омск-Информ
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·Спорт

Соревнования состоятся на «G-Drive Арене».
Вчера, 8 августа, первый заместитель председателя правительства Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о проведении в регионе чемпината России по фигурному катанию. На организацию соревнований из областного бюджета выделят 70 млн рублей.
Напомним, чемпионат состоится 18–22 декабря на «G-Drive Арене». Спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду. В соревнованиях примут участие до 90 фигуристов.
·Спорт

Соревнования состоятся на «G-Drive Арене».
Вчера, 8 августа, первый заместитель председателя правительства Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о проведении в регионе чемпината России по фигурному катанию. На организацию соревнований из областного бюджета выделят 70 млн рублей.
Напомним, чемпионат состоится 18–22 декабря на «G-Drive Арене». Спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду. В соревнованиях примут участие до 90 фигуристов.