Ранее сотрудники компании «Аэропроект» оценили состояние существующей инфраструктуры долгостроя и пришли к неутешительным выводам.

Исполнительный директор международного аэропорта Курумоч (Самара), экс-руководитель Омского аэропорта Михаил Берман по просьбе «Омск-информа» высказался о перспективах строительства аэропорта Омск-Федоровка.

Ранее сообщалось, что сотрудники компании «Аэропроект» оценили состояние уже существующей инфраструктуры долгостроя. Это обследование входит в этап инженерных изысканий и сделано по заказу инвестора строительства нового воздушного узла – УК «Аэропорты регионов». Специалистов смутила не только изношенность большей части сооружений, но и болотистая местность. Они посчитали, что именно ландшафт создаст сложности в реализации проекта.

Михаил Берман оказался более сдержанным в оценках ситуации. Он уверен, что инвестор учтет все эти особенности в проекте.

– То, что на месте строительства Федоровки болотистая местность, никогда ни для кого не было секретом. Вряд ли особенность ландшафта станет препятствием для строительства и скажется на сроках возведения нового аэропорта. Все эти особенности учтут на этапе проектирования. В договоре с инвестором все эти обязательства учтены наряду с суммами затрат. Это поверхностное мнение. Не могу ничего сказать, пока не увижу проект аэропорта, – сказал Берман «Омск-информу».

Аэропорт Омск-Федоровка является знаменитым омским долгостроем, наряду с метро и гидроузлом. Объект возводится с 1982 года. В 1990-х его строительство прекратили из-за недостатка финансирования. Попытки реанимации проекта предпринимались несколько раз тремя предыдущими губернаторами.

Нынешняя вариация возведения новой воздушной гавани за чертой города выглядит достаточно уверенно. В июне нынешнего года губернатор Виталий Хоценко и компания-инвестор «Аэропорты регионов» подписали на Петербургском экономическом форуме концессионное соглашение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка. Объект стоимостью более 43 млрд рублей планируется построить к концу 2028 года. Его расположат в 15 км от черты города.