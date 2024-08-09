Работы начнутся в ближайшие две недели. На месте посадки будет смонтирован городок для рабочих.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», севший в пшеничном поле во время перелета Сочи – Омск, разберут на запчасти. Работы продлятся до весны 2025 года, сообщил «Коммерсанту» член правления авиакомпании Сергей Скуратов, накануне сложивший полномочия гендиректора.

По его словам, работы начнутся в ближайшие две недели. На месте аварийной посадки самолета в Убинском районе Новосибирской области будет смонтирован городок для рабочих.

– Там будет создан небольшой городок из комфортных зданий со всеми удобствами, и наши люди начнут разбирать самолет и перевозить в Екатеринбург все то, что нам разрешено по закону. Процесс длинный, но думаю, что к весне мы закончим разбор, – поделился планами Скуратов.

Он также добавил, что лайнер «совершенно целый». Самолет был застрахован, авиакомпании выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора на запчасти.

Инцидент с аварийной посадкой лайнера произошел 12 сентября 2023 года. Пилот самолета не смог приземлиться в аэропорту Омск из-за проблем с гидравлической системой и принял решение лететь в Новосибирск. В пути у него стало заканчиваться топливо, и командир посадил борт в пшеничное поле. Никто из 161 пассажира и членов экипажа не пострадал.

Первоначально для самолета хотели построить временную взлетно-посадочную полосу, но это оказалось невозможно. Тогда приняли решение разбирать лайнер на запчасти.