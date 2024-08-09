Омск-Информ
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·Происшествия

Парни решили незаконно подзаработать, но их задержали полицейские.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух 21-летних омичей. Их поймали на попытке сбыть наркотики через интернет.
По версии следствия, с марта по апрель 2024 года под руководством неустановленного лица парни получали гашиш, фасовали его дома и раскладывали по тайникам-закладкам. Связывались с куратором они через мессенджеры. При задержании у омичей и из их тайников изъяли более 400 г гашиша.
Вину парни признали. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Парням грозит до 20 лет колонии строгого режима.
·Происшествия

Парни решили незаконно подзаработать, но их задержали полицейские.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух 21-летних омичей. Их поймали на попытке сбыть наркотики через интернет.
По версии следствия, с марта по апрель 2024 года под руководством неустановленного лица парни получали гашиш, фасовали его дома и раскладывали по тайникам-закладкам. Связывались с куратором они через мессенджеры. При задержании у омичей и из их тайников изъяли более 400 г гашиша.
Вину парни признали. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Парням грозит до 20 лет колонии строгого режима.