В середине февраля омич перестал выходить на связь.

Администрация Усть-Ишимского района сообщила, что завтра, 9 августа, пройдет прощание с 23-летним Максимом Абдрахмановым, который погиб во время специальной военной операции. Похороны пройдут в 12:00 у памятника Солдату.

Омич окончил Ашеванскую среднюю школу и Тевризский техникум. В ноябре прошлого года он заключил контракт на военную службу в Ханты-Мансийске. Был командиром отделения и боевой машины, находился в должности младшего сержанта.

В последний раз он выходил на связь с родными в середине февраля, а через несколько дней погиб при выполнении боевых задач на территории Украины, ЛНР и ДНР. Награжден орденом Мужества посмертно.