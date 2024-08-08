Промышленники намерены выпускать модульные котельные, оборудование для нефтезаводов, полиизобутилен, детали для трубопроводов и другую востребованную продукцию.

В ближайшие несколько лет в Омске будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на выпуск импортозамещающей продукции. Общий объем вложений превысит 3 млрд рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Проекты были представлены на сегодняшнем заседании областного инвесткомитета.

Самый крупный проект – выпуск полиизобутилена низкомолекулярного уровня на заводе «Омский каучук». Эта продукция используется в виде многофункциональных моющих присадок для моторных масел. Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей.

– Реализация проекта уже ведется, и в 2025 году планируется ввести производственный корпус в эксплуатацию. Кстати, это будет уникальное предприятие, так как производство полиизобутилена низкомолекулярного уровня в России сейчас не ведется, – заявил губернатор.

800 млн рублей будет инвестировано в завод теплоэнергетического оборудования компании «ОмЗИТ-Энергомаш». Предприятие будет выпускать современные модульные котельные «под ключ». На заводе создадут 130 рабочих мест.

Компания «Спецтех» намерена выпускать в Омской области импортозамещающие детали для трубопроводов и цельнолитой трубной заготовки. Такая продукция в России сейчас не выпускается. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн рублей.

Производство соединительных деталей трубопроводов планирует запустить компания «Сибметалл-Омск». Реализация проекта рассчитана до 2027 года, инвестиции оценивается в 200 млн рублей.

И, наконец, пятый проект – производство оборудования для теплообогрева установок и магистралей нефтеперерабатывающих заводов. Инвестор – производственное объединение «Квант» – намерен вложить в проект более 171 млн рублей.