Хедлайнером праздника стала популярная группа «5УТРА», площадку с угощениями и яркой насыщенной программой посетило руководство региона.

В этом году 308-летие Омска отметили с размахом, и бренд «Омский бекон» стал неотъемлемой частью этого торжества. На набережной у Омской крепости развернулась масштабная площадка, где каждый мог найти себе занятие по душе.

Праздничная атмосфера

Площадка «Омского бекона» стала ярким и насыщенным местом, где гости могли окунуться в мир интерактивных развлечений, узнать секреты приготовления вкусных блюд из продукции «Омского бекона» от талантливых шеф-поваров. Музыкальные выступления омских творческих коллективов создавали праздничный настрой и дарили позитивные эмоции.

Кульминацией торжества стало выступление популярной группы «5УТРА», которое собрало огромное количество зрителей. Это был настоящий подарок для всех гостей праздника – насладиться любимыми песнями и создать яркие воспоминания о дне рождения города.

Бренд «Омский бекон» – часть истории города

«Омский бекон» уже не первый год становится неотъемлемой частью празднования Дня города Омска. Бренд с гордостью вкладывает свои силы в создание яркой и запоминающейся атмосферы для своих земляков. В этом году гостей ждали не только развлечения, но и вкусные угощения от «Омского бекона», что сделало праздник еще более привлекательным.

По оценкам организаторов, площадку «Омского бекона» посетило более 10 000 человек. Среди гостей был и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Его присутствие подчеркивает важность и значимость праздника и его участие в жизни города.

С любовью к сибирякам

Директор АО «Омский бекон» Людмила Воробьева в своем выступлении отметила важность Дня города и поблагодарила всех присутствующих.

– Мы, коренные сибиряки, все делаем искренне и от всей души – работаем, общаемся, отдыхаем и празднуем. Бренд «Омский бекон» – тоже родом из Сибири, и сегодня мы предлагаем вам разделить общую радость. Мы вкладываем частичку нашей души в нашу продукцию. А сегодня мы дарим вам праздник, в который также вложена наша любовь – к родному городу и к тем, ради кого мы работаем каждый день – ради вас! С праздником, дорогие омичи! – поздравила горожан Людмила Воробьева.

Инвестиции в будущее

Директор свиноводческого предприятия «Омский бекон» (Лузино) Николай Букулит также поздравил горожан с Днем города и в своей речи почеркнул важность инвестиционных проектов, которые реализует предприятие «Омский бекон». В частности, он упомянул о масштабном проекте реконструкции свиноводческого комплекса «Чунаевский», который позволит увеличить производственные мощности на 38 %. Этот проект является ярким примером вложений в развитие не только предприятия, но и всего региона.

Процветание Омска

День города Омска – прекрасный повод для того, чтобы еще раз подумать о будущем города и его жителей. «Омский бекон» вкладывает свои силы в это будущее, развивая свои производства, создавая новые рабочие места и поддерживая местные инициативы. Праздник на набережной у Омской крепости – не просто развлечение, это символ единения и веры в процветание любимого города.

АО «Омский Бекон», ИНН 5515000025. Реклама.