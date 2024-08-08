Омск-Информ
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·Общество

Первый вылет планируется через неделю.
В расписании Омского аэропорта вновь появился рейс в Усть-Ишим. Первый вылет планируется в 14:00 14 августа.
Самолет уже совершил пробный полет. В Усть-Ишиме его заметили местные жители.
Как планироваплось, перевозками займется красноярская авиакомпания «Аэропром». Как сообщалось ранее, по этому маршруту будут летать самолеты Ан-2 («кукурузники») вместимостью 12 пассажиров. Они будут курсировать по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Отправление из Омска – 14:00. Отправление из Усть-Ишима – 16:15.
Отметим, что покупка билетов пока недоступна. Известно, что стоить полет будет 2,7 тыс. рублей (при предельном тарифе 32,1 тыс. рублей).
·Общество

Первый вылет планируется через неделю.
В расписании Омского аэропорта вновь появился рейс в Усть-Ишим. Первый вылет планируется в 14:00 14 августа.
Самолет уже совершил пробный полет. В Усть-Ишиме его заметили местные жители.
Как планироваплось, перевозками займется красноярская авиакомпания «Аэропром». Как сообщалось ранее, по этому маршруту будут летать самолеты Ан-2 («кукурузники») вместимостью 12 пассажиров. Они будут курсировать по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Отправление из Омска – 14:00. Отправление из Усть-Ишима – 16:15.
Отметим, что покупка билетов пока недоступна. Известно, что стоить полет будет 2,7 тыс. рублей (при предельном тарифе 32,1 тыс. рублей).