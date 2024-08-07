76-летняя сельчанка оказалась жива и здорова.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали историю поисков 76-летней грибницы. 4 августа она ушла в лес за грибами в селе Большие Уки и исчезла.

Ее искал с помощью авиации владелец омского аэродрома Александр Анисимов. Кроме того, приложили усилия местные жители, полиция и поисково-спасательные отряды.

Вечером 5 августа на форуме отряда «Лиза Алерт» появилась информация о том, что женщина нашлась живой и здоровой.

Но не все истории заканчивается счастливо. Трагический случай пропажи грибника произошел в прошлом году. Так, прошлой осенью в Тарском районе исчез 75-летний Александр Аношкин. Его тело обнаружили в болотистой местности только нынешним летом.