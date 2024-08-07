Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Торговая точка появится вместо ушедшего из России магазина косметики.

В омской «МЕГЕ»  открывается магазин детской одежды Choupette. Он появится на месте ушедшего из России бренда косметики популярного американского бренда MAC, принадлежащего компании Estée Lauder Companie, сообщает НГС55.

Торговая марка Choupette основана в 2007 году в Москве. Она входит в топ-3 российских производителей детской одежды по количеству магазинов в сети. Дизайнерское и конструкторское бюро бренда расположены в Москве, а основные производственные мощности базируются в Ржеве, Чебоксарах и Липецке.

Судя по всему, бренд начал активную экспансию в регионы. 5 августа магазин сети открылся в Якутске, а 6 августа – в Нижнем Новгороде.

·Экономика/Бизнес

Торговая точка появится вместо ушедшего из России магазина косметики.

В омской «МЕГЕ»  открывается магазин детской одежды Choupette. Он появится на месте ушедшего из России бренда косметики популярного американского бренда MAC, принадлежащего компании Estée Lauder Companie, сообщает НГС55.

Торговая марка Choupette основана в 2007 году в Москве. Она входит в топ-3 российских производителей детской одежды по количеству магазинов в сети. Дизайнерское и конструкторское бюро бренда расположены в Москве, а основные производственные мощности базируются в Ржеве, Чебоксарах и Липецке.

Судя по всему, бренд начал активную экспансию в регионы. 5 августа магазин сети открылся в Якутске, а 6 августа – в Нижнем Новгороде.