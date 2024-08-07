Ремонтные работы запланированы на 12 и 14 августа.

В Водоканале предупредили об отключении холодной воды в Омске и Омском районе. Жизненно необходимый реурс будет отсутствовать 12 и 14 августа.

На 12 августа запланированы ремонтные работы с 03:00 до 24:00 по ул. 2-я Казахстанская, 74. Отключат воду у жителей Кировского округа по адресам:

8-й Семиреченский переул. 1;

Ул. Мельничная, 87а, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1,87/4,89/1,89А, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91,122,124;

Ул. 2-я Казахстанская 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2;

﻿Будет понижено давление воды (до 1,5 атм) по адресам:

Ул. Мельничная, 1,2,3 Казахстанская – Перова – Менжинского-Можайского (п. Самарка);

п. Мелиораторов, п. Троицкое; (Кировский, Омский раон)

Ул. 1-3 Курганские; (Кировский)

Ул.1, 2-я Читинская – 1,2,3,4-я Молдавская (Кировский).

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. Мельничная, 87/1, с 10:00 до 20:00. А уже 14 августа отключат холодную воду не только жителям Кировского округа и Омского района, но и в Советском округе. С 09:30 до 24:00 сотрудники омского водоканала выполнят переврезку водовода по ул. Семиреченская, 130.

С 9:30 до 24:00 ресурса не будет в части Старого Кировска и поселке Омского района.

С 10:00 до 23:00 сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водоводе по адресу: пр. Культуры, 2.

С 09:30 до 24:00 под отключение попадают следующие абоненты:

п. Магистральный;

Жилые дома п. Новостройка;

Ул. 2-4-я Лузинские;

Ул. 2-7-я Москаленские;

Жилые дома ул. Семиреченская, 132,134,136,138,97а, 97к.6, 101, 130, 130а, 132б;

Новостройка, 9, 20б, 20/1, 20а, 35, 51;

Водоразборные колонки п. Новостройка;

Водопроводная насосная станция 414 п. Новостройка;

СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;

Ул. Семиреченская, 132а.

Машину с питьевой водой подгонят по адресу: ул. Мельничная 132-134, с 10:00 до 20:00. С 10:00 до 23:00 под отключение попадают абоненты в Советском округе:

Пр. Культуры, 2, 4, 4б;

Пр. Мира, 19, 19/2, 23б, 25в;

Ул. Андрианова, 1, 1/3, 2, 4, 6;

Бульвар Петухова, 1, 3, 5.

В омском Водоканале извинились за временные неудобства и попросили жителей запастись водой заранее.