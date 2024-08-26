Цены на сладкие новогодние подарки осенью обычно ниже, чем в декабре. Ранний заказ дает возможность существенно сэкономить средства.

Новый год – прекрасный праздник, больше всех его ждут дети. Взрослые мечтают о волшебной зимней атмосфере, а дети хотят скорее получить подарки от Деда Мороза.

В роли Деда Мороза обычно выступают мамы и папы. Конечно, они купят игрушки и игры, которые ребенок заказал в письме главному зимнему волшебнику. Но новогодний праздник не будет таким чудесным без сладких подарков.

Канун праздника – не время покупать подарки

Перед Новым годом все погружаются в предпраздничную суету. Надо установить и нарядить елку, накрыть стол или заказать ресторан, найти подарки для родных и друзей. А еще необходимо сдать отчеты, придумать программу корпоратива и сделать много-много других дел. Если родители еще не купили сладкие новогодние подарки, они могут про них забыть. Даже если покупка конфет стоит в списке дел, у взрослых нет времени, чтобы продумать выбор презента.

Поэтому не получится:

вспомнить все, что любит ребенок;

найти подходящий вариант и сравнить предложения магазинов;

выбрать интересное оформление;

заказать доставку презента.

Обычно в такой ситуации подарок купить успевают, но не тот, который любит ребенок. И конфеты не те, и упаковка неинтересная. Радости такой презент не принесет.

Готовьтесь заранее

Как исправить ситуацию? Заказать новогодние подарки заранее. Удобно это сделать в октябре или ноябре. В это время можно найти много различных предложений. Есть возможность сравнить сладкие наборы по наполнению, оформлению и цене.

Традиция дарить презенты детям сотрудников существует в компаниях и на предприятиях. Можно заранее заказать сладкие новогодние подарки и для организации.

Так вы подберете интересные комплекты конфет. Найдете оригинальную упаковку в виде рюкзака, сундучка или домика. Может быть, это будет символ Нового года — дети оценят такое оформление. И накануне праздника нужно будет просто достать заранее подготовленные презенты и раздать сотрудникам.

Цены на сладкие новогодние подарки в октябре обычно ниже, чем в декабре. Ранний заказ дает возможность сэкономить.

Три причины позаботиться о подарках заранее

Итак, есть три причины не ждать декабря, чтобы сделать заказ на сладкие презенты:

Экономия денег. Перед праздником цены всегда становятся выше. Покупка подарков осенью поможет сэкономить. Подарки будут на месте точно в срок. Если делать заказ перед праздником, можно остаться без подарков на Новый год. В это время у магазинов очень много заказов. Могут быть задержки с доставкой, неизбежны ошибки разных служб. А ранний заказ будет доставлен в нужное время. Экономия времени. Когда заказ делают не спеша, можно изучить предложения, посмотреть состав конфет, сравнить цены. Перед Новым годом такой возможности нет.

Готовьтесь к праздникам заранее. Тогда без спешки и суеты успеете все: и дом украсить, и корпоратив провести, и подарки заказать. Никакого стресса – вы будете встречать Новый год в хорошем настроении.

Продуманные новогодние сюрпризы создадут атмосферу радости и веселья и подарят незабываемый праздник.

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