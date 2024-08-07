При этом Виктор Зятиков планирует экспансию в центр Омска.

Владелец сети легендарных омских беляшных Виктор Зятиков поделился планами по развитию бизнеса. По его словам, точку продажи мучных изделий у «Кристалла», скорее всего, придется закрыть. Она не выдержала конкуренции с киоском у политеха, расположенного всего в одной остановке.

– Пока точка у «Кристалла» работает. Но, может, закроемся. Думаем, – сказал Зятиков в эксклюзивном комментарии «Омск-информу».

При этом предприниматель намерен развивать бизнес в сторону центра города.

– Есть планы поставить новый киоск с беляшами в центре. Где, пока не скажу, не хочу загадывать, – сохраняет интригу предприниматель.

Сейчас у Виктора Зятикова четыре киоска с беляшами на остановках: у Советского исполкома, на «Кристалле», у политеха и на Водниках. Ранее сообщалось, что предприниматель переместил точку у исполкома.