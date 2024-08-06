Владелец Виктор Зятиков рассказал, с чем связано перемещение торговой точки.

Сегодня, 6 августа, очевидцы с тревогой наблюдали демонтаж легендарной беляшной возле Советского райисполкома в Нефтяниках, на остановке «Улица имени Малунцева».Основной филиал этого известного омского бренда находится на остановке «Политехнический университет».

Владелец сети киосков Виктор Зятиков успокоил фанатов мучных изделий. Он заявил, что киоск демонтировали из-за его изношенности, чтобы заменить на новый.

- Мы переместили торговую точку, потому что она уже обветшала. Старый ларек переместили поближе к дороге, чтобы не мешал. Освободили место под новый, - сказал Зятиков «Омск-информу».

Предприниматель пояснил, что в обновленном формате торговля начнется через пару недель.

- Сегодня не успели с техникой. Завтра привезем новый киоск. Пока будем делать ремонт, продолжим торговать беляшами в старой торговой точке. Через две недели откроемся в обновленном формате, - добавил Зятиков.

Всего у предпринимателя четыре киоска: на остановках у Советского райисполкома, у "Кристалла", у политеха и у городка Водников. В июле легендарный омский беляш отведал известный фудблогер Макс Брандт.