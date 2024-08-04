Омск-Информ
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·Общество

Для этого в учреждении сдают помещение на втором этаже.
В минувшую субботу, 3 августа, на сайте ГИС «Торги» разместили аукцион на право аренды помещения в библиотеке имени Пушкина. Оно располагается на втором этаже здания и подходит для размещения буфета.
Заявки от желающих арендовать его будут принимать до 27 августа. Подвести итоги аукциона планируется 29 августа.
Срок аренды – 11 месяцев. Начальная цена – 6,6 тыс. рублей в месяц.
·Общество

Для этого в учреждении сдают помещение на втором этаже.
В минувшую субботу, 3 августа, на сайте ГИС «Торги» разместили аукцион на право аренды помещения в библиотеке имени Пушкина. Оно располагается на втором этаже здания и подходит для размещения буфета.
Заявки от желающих арендовать его будут принимать до 27 августа. Подвести итоги аукциона планируется 29 августа.
Срок аренды – 11 месяцев. Начальная цена – 6,6 тыс. рублей в месяц.