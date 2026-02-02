Омск-Информ
·Общество

В омские библиотеки хотят «трудоустроить» нейросети

ИИ-ассистенты и чат-боты возьмут на себя рутинную работу.

Омские библиотеки перейдут на новый формат работы с использованием технологий искусственного интеллекта. Соответствующий доклад был направлен представителями мэрии в Омский горсовет.

Как следует из документа, попавшего в распоряжение «Омск-информа», ключевой инновацией станет появление «цифровых библиотекарей» – чат-ботов и виртуальных помощников, которые будут помогать в библиографической обработке документов, рекомендательных систем и систем анализа данных о читателях.

Доклад представителей мэрии депутаты горсовета заслушают на заседании по социальным вопросам в четверг, 5 февраля.

