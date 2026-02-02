Омичи внезапно массово бросились читать в библиотеки

Посещаемость стала колоссальной.

omskinform.ru

В администрации Омска подсчитали, что омичи стали чаще посещать библиотеки. Доклад представителей мэрии о состоянии и перспективах библиотек депутаты Омского горсовета заслушают на заседании по социальным вопросам в четверг, 5 февраля.

Как стало известно «Омск-информу», в 2025 году омичи посетили библиотеки 2,06 млн раз, что превысило план посещений более чем вдвое, на 113 %. Из этого количества сами заведения посетили 1,4 млн раз, на дому или в организациях – 348 тыс. раз. Также 320 тыс. раз омичи почитали книги в онлайн-формате.

Как уточняется в докладе, рост числа читателей омских библиотек обусловлен поступлением свежих публикаций. Значительный вклад внесли реализация грантовых инициатив, высокая активность модельных библиотек и образовательная деятельность за пределами учреждений.

Напомним, что БУ «Омские муниципальные библиотеки» объединяет 41 публичную библиотеку, охватывая всю территорию города Омска, включая центральную городскую библиотеку, 17 детских филиалов и одну молодежную библиотеку.