Родственники вовремя вызвали скорую, а медики быстро доставили пациента в больницу.

Омские медики спасли 60-летнего мужчину с тромбозом правой мозговой артерии, с глубоким неврологическим дефицитом. Мужчина плохо почувствовал себя с самого утра. Он потерял равновесие и упал. Родственники сразу вызвали скорую помощь.

– Пациент поступил с выраженным гемипарезом, в легком оглушении. По КТ-ангиографии определили у него тромбоз, а при дообследовании выявили показания к проведению тромбоэкстракции. При помощи специального катетера рентген-хирурги удалили тромб из сосуда головного мозга. По КТ-перфузии изначально зона ишемии могла быть на все полушарие, человек бы остался инвалидом, но после своевременно проведенных тромболиза и тромбоэкстракции пострадала лишь малая зона мозга. Уже в реанимации общее состояние его улучшилось, наросла сила в левых конечностях, – рассказала врач-невролог отделения неврологии для больных с ОНМК РСЦ БСМП № 1 Ирина Целищева.

Тромбоэкстракцию медики РСЦ БСМП № 1 проводят уже третий год. Это лечение эффективно, если пациент успевает вовремя попасть на операционный стол. В случае омича так и было. При поддержке жены и сына он уже проходит реабилитацию.

– Еще дома мы заподозрили, что у меня инсульт. Хотя я никогда раньше не страдал повышенным давлением, правда, на работе всю жизнь много курил. Но я даже не успел испугаться, насколько быстро меня привезла скорая в больницу. От всей нашей семьи я выражаю огромную благодарность операционной бригаде, медикам в реанимации и в отделении неврологии, специалистам по реабилитации, что помогли мне выздороветь, – поделился омич Мухамедгали Есов.

Отметим, что в этом году медики РСЦ БСМП № 1 провели 22 тромбоэкстракции.