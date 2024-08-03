Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что Джону Ротичу понравилась парная.

Победитель 35-го Сибирского международного марафона на дистанции 42 километра 195 метров Джон Ротич получил необычный бонус за свое лидерство.

Кенийскому атлету наряду с другими участниками марафона выпала честь помыться в муниципальной бане. Бегуны сняли стресс в парной, сообщил мэр Сергей Шелест.

– Участники Международного сибирского марафона во главе с победителем Джоном Ротичем сняли усталость в нашей муниципальной бане № 1 на улице Пранова, – рассказал глава города.

Глава города уточнил, что Джону баня «зашла». Он пожелал парням легкого пара и новых спортивных достижений.

·Общество

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что Джону Ротичу понравилась парная.

Победитель 35-го Сибирского международного марафона на дистанции 42 километра 195 метров Джон Ротич получил необычный бонус за свое лидерство.

Кенийскому атлету наряду с другими участниками марафона выпала честь помыться в муниципальной бане. Бегуны сняли стресс в парной, сообщил мэр Сергей Шелест.

– Участники Международного сибирского марафона во главе с победителем Джоном Ротичем сняли усталость в нашей муниципальной бане № 1 на улице Пранова, – рассказал глава города.

Глава города уточнил, что Джону баня «зашла». Он пожелал парням легкого пара и новых спортивных достижений.