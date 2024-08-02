Омск-Информ
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·Происшествия

Он собирался примкнуть к ВСУ и воевать против россиян.
Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего омича. По данным правоохранителей, он является сторонником украинских террористических организаций и собирался пополнить ряды украинских солдат.
В мессенджере Telegram парень связался с членом одной из террористических организаций, от которого получил задание собирать информацию о российских военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В интернете парень публично оправдывал деятельность украинских террористов.
Дома у омича провели обыск. У него изъяли средства вычислительной техники и связи.
·Происшествия

Он собирался примкнуть к ВСУ и воевать против россиян.
Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего омича. По данным правоохранителей, он является сторонником украинских террористических организаций и собирался пополнить ряды украинских солдат.
В мессенджере Telegram парень связался с членом одной из террористических организаций, от которого получил задание собирать информацию о российских военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В интернете парень публично оправдывал деятельность украинских террористов.
Дома у омича провели обыск. У него изъяли средства вычислительной техники и связи.