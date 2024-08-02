Омичи «просадили» в кафе и барах рекордные суммы.

Оборот заведений общепита за полгода составил почти 16 млрд рублей.

Омскстат обнародовал свежую статистику по динамике оборота общественного питания региона в январе – июне. Оборот подразумевает выручку от продажи собственной продукции и покупных товаров населению для потребления, а также компаниям для организации питания в школах, детсадах и других соцструктурах.

Самый высокий показатель за год ожидаемо продемонстрирован в июле – омичи прокутили в барах и ресторанах 2,8 млрд рублей. Минимальный оборот показан по итогам февраля, 2,4 млрд рублей.

За январь – июнь оборот омских кафе, баров и ресторанов достиг 15,6 млрд рублей. Это самый высокий, фактически рекордный, результат за последние годы.