До 18,5 % годовых повышена ставка по вкладу как для новых, так и для действующих клиентов, размещающих средства на полгода и год.

МТС Банк повысил ставки по вкладу «МТС Вклад» на 0,5 процентных пункта до 18,5 % годовых как для новых, так и для действующих клиентов, размещающих средства на срок 181 и 367 дней при условии капитализации процентов.

В банке уточнили, что новыми считаются клиенты, оформляющие первый срочный вклад в банке, или клиенты, у которых в течение 30 дней и более до заключения договора не было вклада в банке, отлежавшего полный срок или с пролонгацией.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 150 и 271 день с ежемесячным начислением процентов.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей, пополнение первые 30 дней, без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Также МТС Банк улучшил условия по вкладам в рублях для компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Теперь доходность по депозитам варьируется от 14,75 % до 17,09 % годовых в зависимости от вида вклада, суммы и срока размещения.

Открыть депозит можно в офисе банка или онлайн. При этом необязательно иметь расчетный счет в МТС Банке. Достаточно заполнить заявку на сайте.

Вклад «Классический онлайн» можно открыть в мобильном приложении для бизнеса, подобрав оптимальный срок от 1 дня до 2 лет и сумму от 50 тысяч до 400 млн рублей.

МТС Банк обеспечивает полноценную поддержку деятельности юридического лица и предпринимателей. Клиенты могут бесплатно открыть расчетный счет без посещения офиса банка и получить бесшовный доступ к банковским и партнерским продуктам и сервисам, например, для развития бизнеса на маркетплейсах, участия в госзакупках или ведения внешнеэкономической деятельности.

Более подробная информация о депозитах для бизнеса и вкладах для физических лиц доступна на сайте МТС Банка.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)