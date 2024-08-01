Главный тренер «Авангарда» заявил, что ни о каких штрафах речи не идет. Клуб научится обходиться полгода без этого форварда.
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о тяжелой травме самого высокооплачиваемого игрока КХЛ, лидера омского «Авангарда» Владимира Ткачева.
Ранее «Омск-информ» сообщал, что нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке.
Звягин заявил, что не намерен штрафовать Ткачева. Команде пока придется обходиться без этого нападающего.
– По поводу штрафа… Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии или еще что-то, он серьезно готовился к сезону. Любая травма, где бы она ни была получена, – это обидно, особенно для самого атлета. Это большая потеря для нас, но есть такое выражение, что нельзя выиграть теми, кого у тебя нет, – сказал Звягин. – Мы располагаем сейчас группой игроков и считаем, что у нас хорошие шансы на успех. И, конечно, будем ждать скорейшего выздоровления Ткачева, будем надеяться, что он поможет нам уже по ходу чемпионата.
Моральное состояние форварда сразу после получения травмы оставляло желать лучшего.
– И я когда с ним разговаривал после случившегося, то он не мог сказать трех слов без того, чтобы слезы на глаза наворачивались, – поделился главный тренер. – Он действительно очень серьезно готовился, был в отличной форме. Это была его последняя тренировка перед вылетом в Омск, и такое произошло. От нас ему только поддержка, стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве.
На восстановление Владимиру Ткачеву понадобится около полугода. Есть и еще один нюанс: с нападающим заключили долгосрочный контракт на пять лет. По некоторым данным, ему заплатили 600 млн. рублей.