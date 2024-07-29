Форвард получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке и не сможет играть длительное время.

Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, лидер омского «Авангарда» Владимир Ткачев получил тяжелую травму и выбыл на полгода. Как сообщает портал «Чемпионат», нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок его восстановления составит около полугода.

Генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов подтвердил травму лидера команды. Функционер заявил, что поводов для паники нет.

– Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объем медицинской помощи, – сказал Курьянов. – Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации – часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение, оптимальное для команды.

Как сообщил Курьянов, в ближайшее время пройдут консультации с руководством клуба и главным тренером Сергеем Звягиным.

– Впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления, сделает все возможное для его скорейшего возвращения в строй, – добавил генменеджер.

В это межсезонье «Авангард» заключил с Ткачевым новое соглашение, контракт рассчитан на пять лет. Суммарная зарплата игрока составит 600 млн рублей.